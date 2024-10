Fiorentina, la Fiesole attacca la curva del Milan: "Le nostre uniche infiltrazioni quelle dei gradoni" (Di domenica 6 ottobre 2024) La vicenda che sta riguardando le curve di Inter e Milan è un tema di strettissima attualità e continua a tener banco anche negli altri stadi (Di domenica 6 ottobre 2024) La vicenda che sta riguardando le curve di Inter eè un tema di strettissima attualità e continua a tener banco anche negli altri stadi (Calciomercato)

Serie A – Fiorentina-Milan 1-0: Adli firma il gol dell’ex | LIVE News - Alle ore 20:45 c'è Fiorentina-Milan al Franchi, 7^ giornata della Serie A 2024-2025: il LIVE della partita dei rossoneri di Paulo Fonseca. (Pianetamilan)

Moviola Fiorentina-Milan 1-0: regolare il gol di Adli | LIVE NEWS - Moviola LIVE di Fiorentina-Milan, gara della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Analizziamo l'operato dell'arbitro Luca Pairetto e del VAR. (Pianetamilan)

Fiorentina-Milan 1-0, grande gol dell’ex Yacine Adli: difesa passiva - Fiorentina-Milan, 7^ giornata della Serie A. I rossoneri di Paulo Fonseca vanno alla ricerca dei tre punti. Yacine Adli fa tutto da solo. (Pianetamilan)

Il calcio di rigore di Kean in Fiorentina-Milan non era da ripetere: cosa dice il regolamento - Invasione di Tomori nella lunetta dell'area di rigore sul penalty di Kean, le proteste della Fiorentina sono inutili per il regolamento ...(fanpage)

Fiorentina – Milan 1-0 al 45’, ecco il gol e le immagini del primo tempo! – VIDEO - Fiorentina - Milan 1-0 alla fine del primo tempo, Maignan para il rigore a Kean poi sblocca Adli con il gol dell’ex poi De Gea para su Theo.(generationsport)