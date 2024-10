Estrazione Million Day delle ore 20:30 di oggi domenica 6 ottobre 2024: i numeri vincenti (Di domenica 6 ottobre 2024) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Estrazione Million Day di oggi, domenica 6 ottobre 2024. Combinazione vincente Million Day 6 ottobre 2024 Come si gioca al Million Day Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi mercoledì 30 agosto 2023, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l’Estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. Per giocare la schedina del Million Day basta scegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e 55 e aspettare l’Estrazione. (Zon) (Di domenica 6 ottobre 2024) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di. Combinazione vincenteDay 6Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 dimercoledì 30 agosto 2023, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l’dei cinqueche possono valere un milione. Per giocare la schedina delDay basta scegliere una sequenza di 5, compresi tra 1 e 55 e aspettare l’

Zon - Estrazione Million Day delle ore 20 | 30 di oggi domenica 6 ottobre 2024 | i numeri vincenti

Scossone nei Cinquestelle foggiani, Lovecchio passa in Forza Italia: "Questa è la mia estrazione politica" - A sorpresa e all'insaputa di tutti, il deputato foggiano Giorgio Lovecchio lascia il Movimento 5 Stelle e passa in Forza Italia. Ha scelto un quotidiano nazionale per annunciarlo e il trafiletto è diventato virale nelle chat. È tutto vero. “Lascio il Movimento 5 Stelle che nell’ultimo... (Foggiatoday)

In Primo Piano In Evidenza Vedi tutto - Sabato 5 ottobre 2024: serata di estrazioni per Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In tempo reale a questa pagina tutti i numeri vincenti, con il jackpot del Superenalotto che assegna oggi un jackpot da ...(nordest24)

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 5 ottobre 2024: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati sei 5 da 33mila euro - Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri di sabato 5 ottobre 2024: su Leggo.it in tempo reale a questa pagina tutti i numeri vincenti, con il jackpot del Superenalotto che assegna o ...(msn)

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 5 Ottobre 2024 - Lotto, Superenalotto, 10eLotto di oggi, estrazione numeri vincenti sabato 5 ottobre 2024: concorso Sisal n. 159/2024. Ultime notizie, quote, jackpot ...(ilsussidiario)