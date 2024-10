Ennesima tragedia della strada: 24enne perde la vita (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoEnnesima tragedia dellas trada, Ennesima giovane vita spezzata. Questa mattina, verso le 5:30, nella Contrada Cerrete di Lioni, una Fiat Punto con a bordo due 24enni di Sant’Angelo dei Lombardi, è uscita di strada, precipitando in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e i Vigili del Fuoco. I due giovani sono stati trasportati dal 118 all’ospedale “Criscuoli”, dove purtroppo il ragazzo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, anche per chiarire l’esatta dinamica del tragico sinistro. L'articolo Ennesima tragedia della strada: 24enne perde la vita proviene da Anteprima24.it. (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutos trada,giovanespezzata. Questa mattina, verso le 5:30, nella Contrada Cerrete di Lioni, una Fiat Punto con a bordo due 24enni di Sant’Angelo dei Lombardi, è uscita di, precipitando in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i CarabinieriCompagnia di Sant’Angelo dei Lombardi e i Vigili del Fuoco. I due giovani sono stati trasportati dal 118 all’ospedale “Criscuoli”, dove purtroppo il ragazzo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, anche per chiarire l’esatta dinamica del tragico sinistro. L'articololaproviene da Anteprima24.it. (Anteprima24)

