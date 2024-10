Eccellenza girone A, quarta giornata: pari per l’Athletic, il San Giorgio Piana batte il Marineo (Di domenica 6 ottobre 2024) Va in archivio anche la quarta giornata del girone A del campionato di Eccellenza: dopo tre vittorie consecutive l’Athletic Club Palermo costretta al pari, 1-1 a San Vito Lo Capo.I nerorosa di Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da Vito Policani. Un (Di domenica 6 ottobre 2024) Va in archivio anche ladelA del campionato di: dopo tre vittorie consecutiveClub Palermo costretta al, 1-1 a San Vito Lo Capo.I nerorosa di Filippo Raciti non sono andati oltre l'1-1 contro la formazione locale, guidata da Vito Policani. Un (Palermotoday)

Palermotoday - Eccellenza girone A quarta giornata | pari per l’Athletic il San Giorgio Piana batte il Marineo

Athletic Club Palermo, pareggio con il San Vito Lo Capo: Di Gaudio segna il 1° gol in nerorosa - L’Athletic Club Palermo sale a quota 10 punti in classifica, a +1 sul Gela. I nerorosa torneranno in campo già mercoledì per il ritorno del 2° turno di Coppa Italia Eccellenza contro il San Giorgio ...(ilovepalermocalcio)

