DIRETTA / Fiorentina-Milan 0-0, rossoneri vicini al gol con Morata (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19' Attenzione, Pairetto va a rivedere al VAR il contatto e fischia calcio di rigore per la Fiorentina!18' Check per un contatto dubbio tra Theo Hernandez e Dodo, il rossonero avrebbe colpito il piede del brasiliano su un rinvio. 16' COLPANI! Si (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19' Attenzione, Pairetto va a rivedere al VAR il contatto e fischia calcio di rigore per la!18' Check per un contatto dubbio tra Theo Hernandez e Dodo, il rossonero avrebbe colpito il piede del brasiliano su un rinvio. 16' COLPANI! Si (Firenzetoday)

LIVE Sinner-Bu 6-3 1-2, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: il cinese resta a contatto - 00. 15-15 Jannik rimedia con la prima vincente. 15-15 Servizio e dritto inside in a segno per l’altoatesino. 15-0 E’ lunga la risposta di rovescio del cinese. Altro ottimo servizio di Jannik, che conferma il break. 15-0 Prima esterna vincente dell’azzurro. 30-15 ACE! Il quinto dell’azzurro. ... (Oasport)

LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2024 in DIRETTA: Christen da solo, Pellizzari perde contatto - 15. 43 Dietro di loro ci sono Tibor Del Grosso (Olanda) e Tim Torn Teutenberg (Germania) che provano a riportarsi sotto. Si passa dunque per la prima volta sulla linea del traguardo, con il circuito vero e proprio con la salita di Witikon (1400 metri al 7,1%) oltre ad altre rampe più o meno dure ... (Oasport)

Gp Baku, la diretta: Piastri e Leclerc, duello estenuante, Perez perde il contatto, Sainz si avvicina - 40° giro - Leclerc è sempre a due metri da Piastri, Perez è a 2"3 dal monegasco ed ha un vantaggio di 3" su Sainz 39° giro di 51 - Norris è settimo a... (Ilmessaggero)

Lazio, rinnovo Mandas: giovedì un contatto diretto tra il padre-agente e il club - E` rimasta in sospeso da questa estate la questione rinnovo per Christos Mandas. Il portiere greco della Lazio, arrivato un anno fa dall`Ofi Creta e messosi in.(calciomercato)

Vendite online, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate - La direttiva Dac7 sulle vendite online genera ancora confusione sui limiti inerenti l'obbligo di comunicazione dei dati dei venditori all'Agenzia delle Entrate. Ecco i chiarimenti sugli obblighi.(money)

Ascoli, altro cambio: si torna a Tesser, contatto diretto con Pulcinelli. Oggi sarà in città - ASCOLI A volte ritornano. Attilio Tesser è il nuovo allenatore dell'Ascoli. Il tecnico ha rescisso il contratto con la Triestina e oggi porrà la sua firma sul quello che ...(corriereadriatico)