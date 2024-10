Chi sono i Les Votives la band chic rock di X Factor | significato nome gli inizi in piazza Duomo e quel commento che non è sfuggito ai social

(Di domenica 6 ottobre 2024) Milano – Milanesi, giovanissimi e con ilnel sangue. I Lesnoncerto passati inosservati a X2024. Con la loro esibizione su “‘Gold on the ceiling” dei Black Keys alle Autidions di erano guadagnati il pass di Achille Lauro, che ai Bootcamp di giovedì gli ha assegnato una sedia, letteralmente conquistato dalla cover "Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Nancy Sinatra. Il gruppo affronterà quindi la fase di Home Visit: una sfida a quattro porta dritti ai Live (dove saranno solo tre gli artisti in gara per ogni giudice). I Les(ilscelto perché "la musica è il nostro voto”) si è formata a Milano e qui ha mosso i primi passi. “Non c’è un leader, siamo più una famiglia – hanno spiegato i tre musicisti, di 18, 23 e 24 anni –. Abbiamo personalità differenti”. (Ilgiorno)