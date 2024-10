Boeing 787 e i pezzi “taroccati” prodotti in Italia: a rischio sicurezza dei voli? (Di domenica 6 ottobre 2024) La procura di Brindisi ha concluso le indagini preliminari per quanto riguarda i componenti non a norma forniti da aziende Italiane all’azienda di Seattle Attentato alla sicurezza dei trasporti con aeromobili, oltre all’inquinamento ambientale e alla frode in commercio. Queste le pesante accuse che sono state presentate nei confronti di due aziende pugliesi e di sette persone ad esse collegate, dopo la chiusura delle indagini preliminare da parte della Procura di Brindisi. L’ipotesi sul tavolo è che le aziende fornivano in subappalto, per conto di Leonardo, fornitrice principale, alcuni pezzi di ricambio alla Boeing per la costruzione del 787, l’aereo predisposto alle rotte intercontinentali. Inchiesta scioccante per la sicurezza dei volo – Cityrunmors. (Di domenica 6 ottobre 2024) La procura di Brindisi ha concluso le indagini preliminari per quanto riguarda i componenti non a norma forniti da aziendene all’azienda di Seattle Attentato alladei trasporti con aeromobili, oltre all’inquinamento ambientale e alla frode in commercio. Queste le pesante accuse che sono state presentate nei confronti di due aziende pugliesi e di sette persone ad esse collegate, dopo la chiusura delle indagini preliminare da parte della Procura di Brindisi. L’ipotesi sul tavolo è che le aziende fornivano in subappalto, per conto di Leonardo, fornitrice principale, alcunidi ricambio allaper la costruzione del 787, l’aereo predisposto alle rotte intercontinentali. Inchiesta scioccante per ladei volo – Cityrunmors. (Cityrumors)

