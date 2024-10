‘Benevento Longobarda’ ripercorre uno spartiacque politico | l’assedio del 663

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnodopo il crollo dell’Impero romano: molto interesse da parte di un folto pubblico, che ha assistito oggi dagli spalti del Teatro Romano di Benevento, per la ricostruzione di uno degli eventi cruciali della storia, che ha visto il capoluogo sannita fondale straordinario. Benevento Longobarda ha portato in scena, questa mattina, nel suggestivo scenario della struttura di epoca romana, la rievocazione deldel 663 che vide l’imperatore Costante II soccombere al termine di un sanguinoso fatto di guerra, dando così involontariamente alla storia, non solo locale, una straordinaria svolta. (Anteprima24)