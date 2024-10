Barbara D’Urso danneggia gli ascolti: Ballando Con Le Stelle perde contro Mediaset, è la fine di un’era? (Di domenica 6 ottobre 2024) Barbara D’Urso partecipa a Ballando Con Le Stelle, ma il suo ritorno in televisione non sposta gli ascolti: i numeri del sabato sera. Un avvicinamento graduale, quello di Barbara D’Urso alla Rai, iniziato lo scorso anno (subito dopo l’addio a Mediaset) negli studi di Domenica In. Dove molti pensavano avesse preso le misure, per poi sostituire Mara Venier alla conduzione. 365 giorni più tardi la “zia” più famosa della televisione italiana è ancora al suo posto e Carmelita, come la chiamano gli estimatori, si è spostata al sabato sera. La donna, infatti, dopo tanta attesa torna su Raiuno come ospite. Quasi co-protagonista. Una Barbara D’Urso inedita – cityrumors.it – foto @BarbaracarmelitadursoIl contesto è quello di Ballando Con Le Stelle, la cornice il prime time. Fascia che, un tempo ormai lontano, era destinata al Varietà. Oggi ci sono i talent show, più show che talent. (Di domenica 6 ottobre 2024)partecipa aCon Le, ma il suo ritorno in televisione non sposta gli: i numeri del sabato sera. Un avvicinamento graduale, quello dialla Rai, iniziato lo scorso anno (subito dopo l’addio a) negli studi di Domenica In. Dove molti pensavano avesse preso le misure, per poi sostituire Mara Venier alla conduzione. 365 giorni più tardi la “zia” più famosa della televisione italiana è ancora al suo posto e Carmelita, come la chiamano gli estimatori, si è spostata al sabato sera. La donna, infatti, dopo tanta attesa torna su Raiuno come ospite. Quasi co-protagonista. Unainedita – cityrumors.it – foto @carmelitadursoIl contesto è quello diCon Le, la cornice il prime time. Fascia che, un tempo ormai lontano, era destinata al Varietà. Oggi ci sono i talent show, più show che talent. (Cityrumors)

‘Ballando con le Stelle’, stoccate tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso - a sopra ogni cosa”, chiarisce Carmelita. a, e con questo so di essermi comprata Barbara D’Urso, lei vuole essere f. “C’è poco da dire, è stata molto brava, lei sa stare in scena, oggettivamente ha ragione Mariotto, a 67 anni è una gran f. La giurata del programma e la conduttrice si trovano di ... (Lapresse)

“Come l’ha presa Pier Silvio”. Ballando con le stelle, Barbara d’Urso sgancia la bomba in diretta - L’episodio è stato rievocato da Smith nell’ultima puntata di Ballando: “Quando gliel’ho detto, le è preso un colpo”. Lei stessa ha voluto smentire in puntata sera questa chiacchiera, anche se un avvicinamento c’era stato, ma anni addietro, quando lavorava ancora per Canale 5. Anna Lou è stata ... (Caffeinamagazine)

Barbara d’Urso furia contro Mediaset a Ballando con le Stelle: "Ora il trash non c'è più?" - Ieri, Barbara d’Urso, prima della sua esibizione in pista come ballerina per una notte nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, ha deciso di togliersi qualche "macigno" dalla scarpe nei confronti della sua ex azienda Mediaset. (Comingsoon)