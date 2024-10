Barbara D' Urso a Ballando? Pier Silvio Berlusconi esulta | come è andata a finire

(Di domenica 6 ottobre 2024) Era una serata televisiva attesissima, quella di ieri, sabato 5 ottobre. Già, perché andava in scena il duello tra Rai 1 e Canale 5,con le Stelle di Milly Carlucci contro Tu si que vales, corazzata del Biscione con molti volti celebri, da Maria De Filippi in giù. Ma la serata era attesissima per un "dettaglio", molto pesante: a, infatti, c'eraD', ex volto di punta Mediaset prima della rottura con l'emittente. Per Carmelita un atteso ritorno, in veste di ospite, ossia di ballerina per una notte, proprio sulla rete ammiraglia della concorrenza. Il risultato? Non dei migliori per la Rai. Infatti Tu si que vales ha battutocon le Stelle, 25,4% contro il 24,4% di share. Vittoria di misura, certo, ma dolcissima pere per Mediaset. (Liberoquotidiano)