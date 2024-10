Bagnaia trionfa al GP del Giappone: accorciato il distacco da Martin (Di domenica 6 ottobre 2024) Pecco Bagnaia conquista una vittoria cruciale nel Gran Premio del Giappone, portando a casa un risultato fondamentale per il mondiale. Il campione del mondo, partito in testa, è riuscito a difendere la sua posizione da un agguerrito Jorge Martin, riducendo il divario in classifica generale. La lotta tra Bagnaia e Martin si infiamma Il duello tra Bagnaia e Martin ha dominato la gara, con il pilota spagnolo che ha tentato di riavvicinarsi al leader italiano più volte durante la corsa. Al giro 21 di 24, Martin aveva ridotto il distacco a soli 1”1, guadagnando due decimi su Bagnaia. Ma un errore dello spagnolo negli ultimi giri ha permesso a Pecco di allungare di oltre un secondo, assicurandosi così la vittoria. (Di domenica 6 ottobre 2024) Peccoconquista una vittoria cruciale nel Gran Premio del, portando a casa un risultato fondamentale per il mondiale. Il campione del mondo, partito in testa, è riuscito a difendere la sua posizione da un agguerrito Jorge, riducendo il divario in classifica generale. La lotta trasi infiamma Il duello traha dominato la gara, con il pilota spagnolo che ha tentato di riavvicinarsi al leader italiano più volte durante la corsa. Al giro 21 di 24,aveva ridotto ila soli 1”1, guadagnando due decimi su. Ma un errore dello spagnolo negli ultimi giri ha permesso a Pecco di allungare di oltre un secondo, assicurandosi così la vittoria. (Thesocialpost)

MotoGP, le pagelle del GP del Giappone: Bagnaia gestisce, Martin limita i danni, Acosta sbaglia ancora - Gli è mancato ancora qualcosa. 5: eccellente gara per il Morbido nonostante sia stato spesso in sordina. Partenza fantastica dalla nona posizione, ottimo ritmo e un podio tutt’altro che scontato, riuscendo a gestirsi bene nel finale e a contenere il ritorno veemente da parte di Enea Bastianini. ... (Oasport)

Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Giappone di MotoGP - Buona la risalita di Morbidelli, che in questo finale di stagione sta trovando costanza, mentre Binder salva l’onore di una Ktm che dalla trasferta Giapponese si aspettava di più, soprattutto dopo i guizzi in prova di Acosta. In campionato adesso, a quattro gare dalla fine, Martin resta leader, ... (Metropolitanmagazine)

MotoGp, in Giappone Bagnaia trionfa sul suo rivale Martin - MOTEGI (Giappone) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati Lenovo, vince il Gran Premio del Giappone, in scena sul circuito di Motegi. Nell’ordine, la top ten è composta da Brad Binder, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargaro e Jack Miller. Out anche Alex Marquez, ... (Unlimitednews)