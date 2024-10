Aspiranti attori cercasi: al via i nuovi laboratori dell'associazione Galla & Teo (Di domenica 6 ottobre 2024) Mettersi alla prova sul palco di un teatro imparando a fare l'attore. Ripartono a Ravenna i laboratori dell'associazione culturale "Galla & Teo", che presentano i corsi della nuova stagione in un incontro aperto lunedì 7 ottobre alle 20.30, all'ex Teatro Zodiaco, a Ravenna in Via Mattei, 28 (zona (Di domenica 6 ottobre 2024) Mettersi alla prova sul palco di un teatro imparando a fare l'attore. Ripartono a Ravenna iculturale "; Teo", che presentano i corsia nuova stagione in un incontro aperto lunedì 7 ottobre alle 20.30, all'ex Teatro Zodiaco, a Ravenna in Via Mattei, 28 (zona (Ravennatoday)

