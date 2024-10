Anticipazioni La Promessa 7 ottobre: Curro e Feliciano in fin di vita, un killer minaccia la tenuta (Di domenica 6 ottobre 2024) Nuove Anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4. Primo appuntamento della settimana per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 7 ottobre, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata Petra implorerà Cruz di salvare la vita a Feliciano. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anticipazioni de La Promessa: don Alonso chiede aiuto al dottor Sandoval Don Lorenzo, astuto e calcolatore, ha finto di avere un dolore (Di domenica 6 ottobre 2024) Nuovedella soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa, la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4. Primo appuntamento della settimana per i fan de Lache torna domani, lunedì 7, su Rete 4, alle 19:40 circa. In questa puntata Petra implorerà Cruz di salvare la. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La: don Alonso chiede aiuto al dottor Sandoval Don Lorenzo, astuto e calcolatore, ha finto di avere un dolore (Movieplayer)

Movieplayer - Anticipazioni La Promessa 7 ottobre | Curro e Feliciano in fin di vita un killer minaccia la tenuta

La Promessa Anticipazioni 7 ottobre 2024: Curro e Feliciano gravemente feriti. Rischiano di morire! - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda il 7 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rete4, Curro e Feliciano saranno colpiti dal cecchino assoldato da Cruz e Don Lorenzo. I due ragazzi cadranno a terra privi di sensi. Sarà la fine per loro?. (Comingsoon)

La Promessa anticipazioni 6 ottobre: Manuel continua a corteggiare Jana, Curro chiede l’aiuto di un medico - La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni de La Promessa: Petra regala una mantella a Teresa per il matrimonio Simona, nonostante ... (Movieplayer)

La promessa anticipazioni dal 7 al 13 ottobre: Curro in fin di vita - Lorenzo si consulterà con i medici e deciderà di affidare Curro alle cure di Abel, accogliendo il suo suggerimento di non trasportarlo in ospedale. A partire dal 30 settembre, la soap ha traslocato su Rete 4. La promessa, anticipazioni della puntata di domenica 13 ottobre Nella puntata ... (Velvetmag)

Anticipazioni de La promessa: tensione e colpi di scena nel prossimo episodio su Rete 4 - Domani, 7 ottobre, torna su Rete 4 "La Promessa", con un episodio ricco di tensione: Don Lorenzo trama nell'ombra mentre Curro e Feliciano affrontano un drammatico attacco nel bosco.(ecodelcinema)

Anticipazioni La Promessa 7 ottobre: Curro e Feliciano in fin di vita, un killer minaccia la tenuta - Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nella fascia preserale di Rete 4.(movieplayer)

Il paradiso delle signore, succederà prossima settimana: Elvira e Salvatore si lasciano andare a… - Anticipazioni Il paradiso delle signore puntate in onda dal 7 all’11 ottobre: Elvira e Salvatore alle prese con la loro prima notte insieme Il ...(televisionando)