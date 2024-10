Abbandonato al canile dai proprietari, dopo 3 anni: Duke cerca una nuova casa (Di domenica 6 ottobre 2024) Duke è boxer di 3 anni e pesa sui 30 kg: viveva in casa, ma poi chi avrebbe dovuto prendersene cura per la vita, l’ha portato in canile. Ha un carattere meraviglioso, dolce, giocherellone, ubbidiente, ama stare in auto, ma non tollera i gatti. E' castrato e negativo a malattie ed è adottabile (Di domenica 6 ottobre 2024)è boxer di 3e pesa sui 30 kg: viveva in, ma poi chi avrebbe dovuto prendersene cura per la vita, l’ha portato in. Ha un carattere meraviglioso, dolce, giocherellone, ubbidiente, ama stare in auto, ma non tollera i gatti. E' castrato e negativo a malattie ed è adottabile (Salernotoday)

Salernotoday - Abbandonato al canile dai proprietari dopo 3 anni | Duke cerca una nuova casa

Al canile l'evento in ricordo di Stefano Cerni, 30 anni fa sacrificò la sua vita per salvare un cagnolino - A trent'anni dalla scomparsa di Stefano Cerni, la città di Rimini si prepara a ricordare un giovane che con un gesto di estrema generosità è entrato nel cuore della comunità. Stefano, a soli 17 anni, perse la vita in una tragica sera d'estate nel 1994, mentre cercava di soccorrere un cane... (Riminitoday)

“Noi, in gabbia da sempre”, l’appello per i cani adulti del canile: “Adottateli” - La campagna social promossa dall’Associazione Amici del Cane di Latina per dare una seconda vita agli ospiti della struttura della Chiesuola che hanno un età più avanzata ...(latinatoday)

Cane e gatto, alle prese con l’insufficienza renale - AMICI CON LA CODA. Con l’aiuto dei medici veterinari cerchiamo di capire come riconoscere i segnali di questa malattia. Il termine «insufficienza renale» indica una sindrome (complesso di sintomi) che ...(ecodibergamo)

Anziano si perde nel bosco mentre cerca funghi: lo salva un cane - E' successo a Monte Malbe. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso alpino e il Gruppo cinofili di Ovus con i loro eroi a quattro zampe ...(lanazione)