Ziliani | Il Napoli va incontro alla nuova sosta di campionato da 1 in classifica Inizia a tirare aria da 4 scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilha messo in mostra una prestazione convincente nella vittoria per 3-1 contro il Como, un risultato che consolida la sua posizione in cimadi Serie A. La partita ha visto un inizio scoppiettante, con McTominay che ha segnato dopo soli 25 secondi, seguito da un gol di Strefezza per il Como prima dell’intervallo. Nella ripresa, ilha ripreso il controllo della partita, chiudendo il match con le reti di Lukaku (su rigore) e David Neres?. Il giornalista Paoloha commentato l’ottima performance delsu X. Paolosu X “È ufficiale: con McTominay, Lukaku, Neres e Buongiorno (più il solito super Lobotka), De Laurentiis ha messo a sedere Conte nel ristorante da 100 euro.