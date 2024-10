Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024)DEL 5 OTTOBREORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STRADA PROVINCIALE MARITTIMA, NEL TERRITORIO DI LATINA, PER I RILIEVI A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 3+000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RACCOMANDIAMO LA DOVUTA ATTENZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA NOMENTANA RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA CASSIA BIS; UN INVITO ALL’ATTENZIONE, INFINE, SULLA A12 DOVE E’ SEGNALATA UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO NEI PRESSI DEL CASELLO DIOVEST, SONO POSSIBILI, QUINDI, DISAGI ALLA CIRCONE. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral