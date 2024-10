Terzo mandato e partito delle fritture De Luca non molla e risponde al Pd | Mi ricandido a prescindere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 5 ottobre 2024) «Non so più come dirlo. Io vado avanti a, mi. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta». Vincenzo Denon intende fare passi indietro rispetto alla sua decisione di ripresentarsi alla guida della Regione Campania per unnel 2025. Il governatore, ex sindaco di Salerno, nelle ultime ore ha ricevuto più di un attacco e di una bocciatura da parte della segreteria deldemocratico e altri esponenti. Ma durante un incontro con gli imprenditori del Distretto orafo campano, a chi gli chiedeva cosa intendesse fare, ha ripetuto: «Vado avanti a, anche se c’è sempre qualcuno che fa domande sulla base dell’imbecillità di qualche esponente del Pd. Chi ci sta, ci sta. L’importante è che ci stiate voi, perché se questo lavoro si ferma, la Campania precipita».