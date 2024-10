RigeneraMI alla Milano Digital Week 2024 | inclusione digitale e sostenibilità ambientale

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 5 ottobre 2024), il progetto benefico, promosso dal Rotaract e dal Rotary di, si dedicarigenerazione di dispositivi elettronici al fine di ridurre i rifiuti tecnologici e favorire l’e. In occasione dellaorganizzerà un evento speciale che avrà luogo il 12 ottobre, presso il CAM di Lampugnano, dalle 15.00 alle 17.00. L’evento, intitolato “e e”, offrirà l’opportunità di scoprire come la rigenerazione tecnologica possa essere uno strumento efficace per promuovere lae l’sociale. Sarà un’occasione per approfondire l’impattopositivo del progetto, che dal 2021 ha donato oltre 217 dispositivi rigenerati, risparmiando circa 71.421 kg di CO2 e contribuendo all’equivalente di piantare 3.246 alberi.