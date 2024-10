Pogba squalifica doping ridotta a 18 mesi | la Juve può riaverlo a marzo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 5 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ladi Paulvieneda 4 anni a 18. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas), secondo le news che filtrano, ha ridotto la sanzione perinflitta al 31enne centrocampista francese dellantus. La decisione si traduce in una significativa vittoria per il centrocampista. Lo stop, iniziato l’11 settembre 2023, terminerà a2025. Questo significherebbe che il centrocampista francese, fermato per la positività al testosterone, potrebbe tornare a indossare la maglia dellantus e a riprendere la normale attività agonistica. Quasi contemporaneamente alla notizia, sul suo profilo Instagramha pubblicato un post emblematico: una foto con i suoi piedi e i calzettoni della Francia e una clessidra rovesciata come commento, come a indicare il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo.