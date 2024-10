Paura in città Ennesimo pedone investito in pieno centro e in pieno giorno

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancoraina causa dell’da un’auto in. Questa mattina, infatti, intorno alle 9:30, a Lecce si è verificato un incidente che ha coinvolto una donna di 64 anni. L’investimento è avvenuto all’intersezione tra via Tito Minniti e via Giovanni Gentile, nella zona di San Lazzaro, durante un periodo di traffico intenso e complicato dal maltempo e dai cantieri in corso.in, la donna rifiuta il soccorso di un ospedale Alla guida del veicolo, una Citroen, c’era un uomo di 59 anni. L’impatto è avvenuto proprio vicino a uno stop, quindi l’auto procedeva lentamente. La donna ha subito una contusione alla caviglia e ha ricevuto le prime cure sul posto grazie all’intervento di un’ambulanza del 118.