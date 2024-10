Nesta su un possibile esonero | È successo ad Ancelotti può succedere pure a me VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il tecnico del Monza, Alessandroha presentato in conferenza la sfida di domani contro la Roma (si gioca a Monza)., come è nata l’idea del ritiro? «È nata proprio in ritiro e l’abbiamo decisa insieme. Un qualcosa che può servire, vedremo». Che partita sarà quella con la Roma? «È una partita importante solo per la classifica a prescindere da chi affrontiamo. Dobbiamo dare un segnale proprio alla classifica. Servirà essere lucidi perché la vittoria ci darebbe molto». Si sente a rischio dopo gli ultimi risultati? «So che sono a rischio, é normale sono ultimo, quindi sono a rischio. Però faccio il mio lavoro e venderò cara la pelle per cercare di risollevarmi. Poi se succede succede, èadpuòa me» Il modulo che useremo? «A volte faccio delle scelte a seconda di alcune indisponibilità.