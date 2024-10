Nasce la ‘Carta di Galati’ | una legge per difendere l’informazione come servizio pubblico

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Festival del Giornalismo Enogastronomico, che ha preso il via nella cittadina di Galati Mamertino, sui monti Nebrodi, ha fatto da cornice a una discussione cruciale sul futuro dell'informazione in Sicilia. L’evento, che coniuga cultura, giornalismo e tradizioni locali, si è trasformato in un importante momento di riflessione sul ruolo delessenziale. Da questa riflessione è nata la proposta di una "Carta di Galati Mamertino", un documento che punta a tracciare un percorso per il sostegno e il rilancio del settore dell’editoria e del giornalismo, in un contesto che necessita urgentemente di interventi organici.L'idea è emersa nel corso di una sessione di lavori del Festival, dove si è parlato della necessità di "garantire alti livelli qualitativi nel settore dell'informazione".