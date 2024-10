MotoGp Giappone occasione per Bagnaia | occhio ad Acosta i favoriti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Motegi, 5 ottobre 2024 – L’per Pecco, domenica mattina alle ore 7 in Italia. Se a Mandalika era stato lui in difficoltà e costretto a limitare i danni, a Motegi intocca a Jorge Martin difendersi: Pecco ha vinto la Sprint e parte secondo in griglia, lo spagnolo ha chiuso quarto ed è molto indietro, undicesimo, dopo la qualifica. Il divario è ora di 15 punti e può ulteriormente essere ridotto, ma attenzione ai rivali, perché Bastianini e Marquez sono veloci, e lo è soprattutto Pedroche avrebbe vinto la Sprint senza una caduta nel finale. Ma l’obiettivo di Pecco resta quello di togliere ancora punti in classifica da Martin e mai come a Motegi si può fare. Il venerdì Venerdì difficile a Motegi con pista bagnata nelle prime libere e decisamente migliore nelle prequalifiche.