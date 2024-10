Migranti in Albania la Corte europea censura i piani dell’Italia Cosa dice la sentenza Ue e perché è un problema per il governo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Unadelladi giustizia dell’Unionerischia di mandare all’aria il piano, quello che intende portare inintercettati nel Mediterraneo per sottoporli alle cosiddette procedure accelerate in frontiera per l’esame delle domande d’asilo. In base alla legge con cui il Parlamento ha ratificato il protocollo siglato con Tirana, nei centri albanesi sotto giurisdizione italiana saranno condotti solo cittadini provenienti da Paesi d’origine designati come sicuri. Ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, la normativaprevede che gli Stati membri possano stilare una lista di tali Paesi, quella che l’Italia ha aggiornato lo scorso 7 maggio con un decreto interministeriale. E proprio qui sta il