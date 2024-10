LIVE Sinner-Daniel ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | il numero uno del mondo torna in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:06 Quello che andremo a commentare sarà il secondo confronto diretto tra i due tennisti, con l’azzurro impostosi per 3-1 agli Australian Open. 08:02 Completa l’opera senza patemi Carlos Alcaraz. Tra poco meno di venti minuti spazio dunque a Jannikcontro il giapponese Taro. 7.22 Buongiorno amici di OA Sport. Alcaraz ha già vinto facilmente per 6-2 il primo set contro Shang. Al termine del match dello spagnolo, toccherà a. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno dell’AT? Masters 1000 ditra Janniked il giapponese Taro. Secondo confronto diretto tra i due tennisti, con l’azzurro che nel 2022 si impose per 3-1 sul cemento degli Australian Open. Il vincente della sfida troverà al terzo turno l’argentino Tomas Martin Etcheverry.