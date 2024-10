Lanterns | il regista di Slow Horses per i primi due episodi della serie

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024): ildiper idueAvevamo sentito che Stephen Williams (Lost, Watchmen, Westworld) era in trattative per dirigere il pilot di, ma se fosse vero, i colloqui evidentemente sono saltati. THR riporta che James Hawes è stato scelto per dirigere idueprossimaDCU. Hawes è unbritannico che ha diretto diversidell’acclamatadi Apple TV+. Ha anche lavorato a Penny Dreadful di Showtime, The Mist di Spike TV, The Alienist, Snowpiercer di AMC e Black Mirror.