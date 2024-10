L’accanimento contro Chiara Ferragni e lo svelamento della nostra imbecillità

(Di sabato 5 ottobre 2024) Adesso stai a vedere che riescono a trasformarein un Enzo Tortora. Mettete giù quell’indignazione, non c’è bisogno che mi notifichiate le differenze tra un errore di persona e una che invece è proprio la, quella che diceva accattatevill’ (il pandoro) e cureremo i bambini malati: giuro che ho contezza che non sia la stessa dinamica in entrata. Temo però lo stesso effetto in uscita, quello che discende dal. Da quando ieri le agenzie di stampa hanno battuto la notizia che le indagini sul casosono concluse, e che adesso, chissà, forse, potrebbe venire rinviata a giudizio per truffa aggravata, e le sei paginetteprocura di Milano sulla fine delle indagini preliminari venivano sintetizzate in articoletti che, tutti, riportavano il nome del procuratore aggiunto e di quello sostituto, da ieri io penso molto ai primi anni Novanta. (Linkiesta.it)