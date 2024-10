Inter Carlos Augusto | Mi alleno ogni giorno per migliorare fin da quando sono piccolo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il laterale dell’, ha parlato in un’vista ai canali ufficiali del club in vista della sfida al Torino di questa sera: “In carriera la determinazione è ciò che mi ha aiutato di più:fin damiper. Calcisticamentecresciuto nel Corinthians e a 13 anni ho visto vincere la Libertadores e ho capito quanto è bello il calcio e quanto è bello vincere. La scorsa stagionecresciuto molto, devo ringraziare il club, lo staff e i miei compagni. Ora voglio aumentare i miei numeri e aiutare ancora di più la squadra: siamo l’ed è giusto puntare sempre più in alto. Il gruppo è straordinario con tanta voglia di vincere, abbiamo visto quanto è bello far felici i tifosi e vogliamo continuare così“.