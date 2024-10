Emergenza in fattoria Le caprette tibetane hanno invaso il canile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Sono simpatiche, curiose con un musetto buffo, ma soprattutto non sono animali per tutti. Eppure a Monza e in Brianza c’è chi queste caprele ha acquistate o adottate e poi, per vari motivi, adesso sono i volontari dell’Enpa a doverle curare. Non è facile e peraltro è anche un impegno economico non indifferente così che dal rifugio di via San Damiano arriva l’appello per trovare una casa a quelle capreche attualmente vivono nel grandedi Monza trascorrendo le giornate al pascolo (con vista su viale delle Industrie).che sono giunte nel rifugio attraverso strade diverse. C’è chi, come purtroppo succede per cani e gatti, questi simpatici animali li ha liberati direttamente in strada, ma ci sono anche i casi diche a Monza e in Brianza sono state liberate da situazioni di pericolo o maltrattamento.