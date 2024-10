Droga due persone arrestate e una denunciata

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIntensa attività antidella Polizia di Stato che ha portato all’arresto di due giovani ed alla denuncia in stato di libertà di un terzo tutti ritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Falchi della Squadra Mobile, transitando in via Leonida, hanno notato un giovane, poco più che ventenne, a loro già conosciuto per le sue passate attività di spaccio,fermo all’angolo della strada che confabulava con un suo coetaneo. I poliziotti hanno notato che quest’ultimo con circospezione guardandosi intorno, senza accorgersi della loro presenza, avrebbe scambiato qualcosa con l’altro ragazzo ricevendo in cambio alcune banconote.