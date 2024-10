Contro il Sora scocca l’ora del baby Amadori Belcastro ha la febbre Gadda corre ai ripari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) C’è una partita da affrontare, domani pomeriggio al Del Conero arriva ilper la quinta di campionato, e non è certo un aspetto secondario. Società e pubblico vivono di risultati e l’Ancona, dopo due vittorie e due sconfitte, ha l’obbligo di rimettersi in carreggiata e di farlo davanti al proprio pubblico, cercando in ogni modo i tre puntila formazione laziale. Il, storica realtà calcistica che ha militato anche in C e che rappresenta un comune di 24mila abitanti in provincia di Frosinone, è terzo in classifica insieme a Samb, Fossombrone e Termoli con 8 punti, frutto di due successi e altrettanti pareggi. Curioso ma anche significativo che le vittorie le abbia entrambe conquistate in trasferta, a Roma e ad Avezzano, mentre i pareggi li ha ottenuti in casaNotaresco e Fossombrone.