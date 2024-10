Come si rompe il soffitto di cristallo anche alla Nasa Parla Cinzia Zuffada

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’innovazione spaziale non riguarda solo nuove tecnologie, mala costruzione di un ambiente inclusivo che favorisca la partecipazione femminile.è una figura di spicco nel mondo scientifico internazionale, e con oltre 32 anni di esperienza, ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo di progetti strategici. In questa intervista, originariamente pubblicata nel numero di settembre della rivista Airpress,esplora l’evoluzione della presenza femminile in settori storicamente dominati da una componente maschile, il suo impegno per ridurre il gender gap e la lotta contro ildiche le donne continuano a incontrare nel settore aerospaziale.