Canicross | cos’è e come funziona questo sport cinofilo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ilè una sorta di corsa condivisa. Il cane e il proprietario formano una squadra e cercano di perseguire un obiettivo comune: finire il percorso cercando di arrivare prima di tutti gli altri partecipanti alla competizione. A tenerli connessi, oltre al rapporto di fiducia e i comandi verbali, c’è un guinzaglio. Una estremità è legata alla pettorina, un’altra alla vita del padrone. Va da sé che serva molta complicità per correre in armonia ed essere uno lo sprone dell’altro. È necessario un addestramento mirato e un’attrezzatura specifica: il guinzaglio, infatti, è pensato per ridurre al minimo gli strattoni che entrambi possono provocare al compagno. Il collare, poi non è ammesso perché potrebbe provocare lesioni al collo: esiste un’imbracatura pensata per il benessere dell’atleta a quattro zampe.