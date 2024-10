Boban | Il Milan mi ha licenziato per giusta causa dopo un’intervista Siamo ancora in tribunale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) Zvonimirè intervenuto a Deejay Football Club, programma di Radio Deejay, in merito al suo addio alla Uefa. L’ex dirigente delha anche parlato del suo addio al club rossonero e dell’inchiestaese sugli ultras. Infine una battuta anche sul caso Diarra.: «Ultras? Troppo interessi strani e questa cosa preoccupa» Sulla Uefa dice: «In Uefa non ho inciso nel cambiare la cultura, che deve essere l’amore per il calcio. Non sono riuscito a cambiare i politici del pallone, che poi scelgono business, politica o loro interesse. Lì non sono riuscito a fare niente. Fifa? Il Mondiale per Club l’abbiamo cambiato perché era completamente diverso e abbiamo ripulito la Fifa i primi 3 anni, ma chissenefrega, la gente non pensa alle grandi istituzioni».