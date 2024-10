Arrampicata sportiva | Rogora Placci e Schenk in semifinale boulder di Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) A Seoul (Corea del Sud) va in scena l’ultima tappa delladeldi: dopo la conclusione degli eventi riservati ae speed, stamattina si sono disputate le qualificazioni del lead, che hanno così proiettato i migliori atleti verso le semifinali e l’atto conclusivo in programma domani. Tra gli uomini stupefacente prestazione di Giovanni, che è eccellente terzo (3.71) alla pari con il giapponese Sorato Anraku, mentre il giapponese Shion Omata svetta con 2.35 davanti al francese Sam Avezou (2.74). Promosso in finale anche l’altro azzurro Filipcon il 18mo risultato (17.39), mentre Giorgio Tomatis ha concluso al 25mo posto (24.72) Sul fronte femminile le migliori sono state la britannica Erin McNeice, la giapponese Ai Mori, l’austriaca Jessica Pilz, la sudcoreana Chaehyun Seo e la cinese Yuetong Zhang, tutte accreditate di 4.74.