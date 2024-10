Alvira Amor e Julia Heute ecco una mostra ’Tra loro’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Due artiste spagnole a confronto da oggi alla Labs Contemporary Art, per intuizione di una curatrice e ‘innamento’ concettuale e visuale di un gallerista come Alessandro Luppi che cerca sempre di addentrarsi in mondi inesplorati e inedite ricerche.come nasce Tra loro, bi-personale di, immaginata da Cecilia Canziani dopo aver visto le opere delle artiste in due mostre differenti, più o meno nello stesso periodo, e aver pensato che sarebbe stato importante e stimolante "azzardare" un incontro all’interno di un altro spazio.