Tragica scoperta | trovato un uomo morto in hotel di lusso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Una mattina che sembrava come tante si è trasformata in tragedia presso il Double Tree, un albergo a quattro stelle situato in via Ludovico di Breme 77 a Milano. Alle 7:54, l’allarme è stato lanciato al numero di emergenza 112: unè stato risenza vita nella sua stanza, scatenando l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. In codice rosso, gli operatori del 118 si sono precipitati sul posto, ma per l’non c’è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vittima, undi circa 51 anni, non è stata ancora identificata ufficialmente, e si attendono ulteriori indagini per comprendere appieno la dinamica di quanto accaduto.