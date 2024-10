Sto male Maria Armando Incarnato scoppia a Uomini e Donne | provato e in lacrime racconta la verità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024), quelle di. Il cavaliere napoletano è tornato in studio per mettersi ancora in gioco nella ricerca dell’amore. Nella scorsa edizione era apparso per poi non farsi più vedere e questo aveva subito scatenato lelingue. In questa nuova edizione, invece, a quanto pare è di nuovo nel parterre maschile in veste di cavaliere. Si è subito distinto, anche se il programma diDe Filippi è appena iniziato.ha preso subito le parti dell’amica Ida Platano, a sua volta tornata in studio ma solo per chiarimenti e per annunciare la sua volontà di prendersi una pausa e quindi non partecipare più al dating show di Canale 5. Leggi anche: “Cesareo d’urgenza difficile”.