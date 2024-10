San Rocco al Porto | la prima cittadinanza onoraria va a Pietro Casella il ‘re dei sughi’

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sanal(Lodi) - Sabato 26 ottobre, alle 11, nell’auditorium di Sanal, sarà conferita lalocale. Andrà all’imprenditoredi Formec Biffi, del settore agro-alimentare. “Questa persona – spiega il sindaco Matteo Delfini – ha avviato da zero un’impresa di successo nel mondo e ha dato lavoro a tanti sanrocchini che, nel tempo, lo hanno aiutato”. “È riuscito, con la sua creatività e bravura, a farsi notare, valorizzando il Made in Italy” ha ribadito la consigliera di minoranza Ilaria Contardi, del gruppo “Sanin“. Intanto, in paese, si discute sull’impianto elettrico temporaneo segnalato dall’opposizione in estate, nell’area verde di Via Martiri della Libertà, all’angolo con via Leonardo da Vinci, in occasione della sagra patronale (festeggiata dal 30 luglio al 18 agosto) e poi rimosso.