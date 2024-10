Sagra della Castagna IGP di Serino | viaggio tra tradizione e gusto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’11, 12 e 13 ottobre 2024, untra, Gastronomia e Cultura il borgo storico di Rivottoli, a(AV), si trasformerà nuovamente in un luogo magico per accogliere laIGP di, giunta alla sua 47ª edizione, la più antica e rinomata dell’Irpinia. Immersi tra i vicoli festosi del borgo e all’ombra del maestoso campanile, simbolo inconfondibilefrazione, con l’inconfondibile profumo d’autunno dei castagneti incontaminati, laoffrirà ai visitatori un’esperienza autentica die scoperta del territorio. Protagonista indiscussa sarà, come sempre, Sua Maestà lae il Marrone IGP di, celebrati in tutte le loro forme attraverso un’offerta gastronomica attentamente selezionata e ricercata.