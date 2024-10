Ricercato per omicidio Estradato dalla Spagna dopo l’aggressione al bar

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stato, dove era scappato, e ora si trova in carcere a Monza. Lui è Mohamed Amine Moussine, marocchino di 32 anni, arrestato il 17 settembre per l’dell’ucraino Mikola Ivasyuk, 38 anni, aggredito la sera del 19 agosto fuori dal Rosy Bar di Casazza. Moussine era fuggito nascondendosi in un furgone per il trasporto di generi alimentari. La polizia spagnola lo aveva localizzato nelle campagne tra Murcia e Malaga. A Raal, seimila abitanti nella provincia di Murcia: è qui che si nascondeva nel tentativo di far perdere le sue tracce. Da Casazza aveva raggiunto Martinengo, prima di scappare in, dove a distanza di quasi un mese è stato rintracciato e arrestato dal “Fugitive Active Search Team“ della Guardia Civil in stretta collaborazione con i militari del Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Clusone.