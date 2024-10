Ricco programma per Halloween for Family al Parco Zoomarine di Roma

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dal 5 ottobre al 3 novembre, con apertura straordinaria il 31 ottobre, ilalle porte disarà popolato da personaggi stravaganti– I legami familiari sono il bene più prezioso, il cuore pulsante della vita di ogni bambino. Per sottolineare l’importanza di questa risorsa ilha deciso di lanciare “for”, uncalendario di eventi, attività ed attrazioni “mostruosamente” divertenti per condividere insieme la festa più macabra del calendario insieme a tutta la famiglia. Dal 5 ottobre al 3 novembre, dalle 11 alle 17 (con apertura straordinaria il 31 ottobre dalle 14 alle 22) ilalle porte disarà popolato da personaggi stravaganti come gli Spaventapazzi, pronti a coinvolgere la platea in un nuovo show con ballerine horror, clown e spaventapasseri.