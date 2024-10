Pardo | Lukaku può arrivare ai 20 gol il suo contributo è gigantesco! Napoli competitivo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024): “puòai 20 gol stagionali, il suo! Il, vittoria importante, ottima partita di Politano, Neres è devastante” Pierluigi, giornalista e telecronista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria delcontro il Como. Queste le sue parole:: “Ilha avuto qualche difficoltà nel gestire la partita in certi momenti” “Ilha avuto qualche difficoltà nel gestire la partita in certi momenti, poi nel secondo tempo mi è piaciuto molto nella gestione della gara e poi la mossa di Mazzocchi in campo, andare a 5 per alzare la squadra ed è arrivato il terzo gol. E’ una vittoria importante perchè c’erano dei rischi e il Como mi è piaciuto molto.puòai 20 gol stagionalipuòai 20 gol stagionali.