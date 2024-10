Morta Lea Pericoli | l’amore del marito Tito Fontana e l’impegno contro il cancro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lutto nel mondo dello sport: ci ha lasciati a 89 anni la signora del tennis azzurro, Lea. È stata prima protagonista in campo, a lungo numero uno in Italia italiana, per 14 anni dal 1959 al 1976, con il record assoluto dili italiani: 27 complessivamente tra singolare, doppio e doppio misto. Poi è diventata una delle prime donne a raccontare il tennis sui giornali e in tv, dopo averlo giocato ai massimi livelli. Articolo in aggiornamento