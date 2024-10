L’emergenza climatica raccontata attraverso il Po e il bacino padano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) I fiumi con le loro rive e le loro storie sono le infrastrutture eterne del nostro territorio e raccontarli non è mai stata una prassi consueta sia perché dopo il boom economico il rapporto delle città è diventato sempre più distaccato e sia perché la memoria dell’acqua e dei suoi cambiamenti non ha sempre trovato cantori attenti. A colmare questo vuoto ci pensano pubblicazioni, mostre ed eventi che nel corso di questi anni, complici i cambiamenti climatici e una ritrovata coscienza ecologica, che valorizzano queste vie d’acqua. A Torino ad esempio è in corso una mostra dal titolo “Change! Ieri, oggi, domani. Il Po” che si deve all’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e all’organizzazione di Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino.