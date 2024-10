Israele colpisce Beirut durante un incontro di Hezbollah | incerto il destino di Safieddine Khamenei | Legittimo l’attacco del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nella notte, l'aviazione israeliana ha lanciato una serie di attacchi aerei devastanti su, concentrando il fuoco su undi alto livello nel quartiere meridionale di Dahiyeh, roccaforte di. Secondo quanto riportato dal 'New York Times', che ha citato tre funzionari israeliani anonimi, l'obiettivo del raid era unsegreto a cui partecipavano importanti leader del gruppo sciita libanese, incluso Hashem, considerato il successore designato di Hassan Nasrallah, leader storico di. L'si teneva in un bunker sotterraneo, e la notizia del raid è stata subito segnalata dai media locali come uno dei bombardamenti più pesanti dell'ultimo anno. Non è ancora chiaro sesia stato ferito o meno, ma l'operazione sottolinea la crescente intensità delle operazioni militari israeliane controe i suoi vertici.