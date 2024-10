Inter-Torino probabile formazione | un ritorno e una bagarre – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Domani l’ritorna in campo per giocare in campionato contro il. Simone Inzaghi cambierà ancora rispetto al successo in Champions League. Ladi. ULTIME – Verso. Oggi è già vigilia di campionato, con i nerazzurri che affronteranno la squadra di Paolo Vanoli, una delle rivelazioni di questo primissimo scorcio di stagione. A proposito del tecnico granata, oggi parlerà in conferenza stampa. Ieri l’si è allenata sotto una pioggia torrenziale in quel di Appiano Gentile, oggi nuovo allenamento che dirà molto sull’undici che Simone Inzaghi schiererà domani sera a San Siro. Si prospetta, scrive il Corriere dello Sport, undella Thu-La in attacco: ossia il tandem formato da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Ma attese altre novità nelladi