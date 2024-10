Il triangolo amoroso che sorprende il mondo della Formula 1 | due piloti corrono per amore di un’influencer? Ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Per più di 20 domeniche l’anno si danno battaglia, sulla pista, a più di 300km/h. Fuori dal circuito, anche, ma per il cuore di. Così, in1 sale l’interesse per un inaspettatotra Ollie Bearman, Franco Colapinto ed Estelle Ogilvy. Come nelle scene di un film hollywoodiano, i due giovanissimisi contendono l’dell’altrettanto giovane influencer (oltre 100 mila follower su TikTok), ma quest’ultima sembra aver preso la sua decisione definitiva. I primisbocciano in gioventù. E, infatti, Bearman ha solo 19 anni. Classe 2005, il pilota britannico ha esordito tra i grandi con la magliaFerrari, sostituendo un Carlos Sainz debilitato dall’intervento all’appendice. Un debutto da sogno per la stella del Cavallino: settimo posto davanti a una leggenda come Lewis Hamilton.