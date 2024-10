Fabregas | Da Conte ho imparato tanto pioggia di elogi per il tecnico azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Nel pre gara di Napoli-Como anche Cescsi è soffermato a parlare dinanzi alle tv: ilspagnoloa mister. Confermarsi in vetta, sarà questo l’obiettivo del Napoli di Antonioin occasione della settima giornata di Serie A. Gli azzurri ritornano sotto i riflettori dello stadio Diego Armando Maradona per il match casalingo contro il Como di Cesc, reduce da due vittorie di fila ai danni di Atalanta ed Hellas Verona. Prima della sfida, propriodella squadra ospite ha rilasciato alcune dichiarazioni alle tv presenti per l’evento di Serie A. L’allenatore ha usato parole di grande rispetto edo per mister Antonio. Le parole diprima di Napoli-Comoha mostrato grande rispetto per il Napoli, ma sopratutto nei confronti di Antonio