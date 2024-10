Europa League | Lazio travolgente poker al Nizza sotto la pioggia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lasi impone nettamente sulcon un secco 4-1 nella sfida didisputataunaincessante all’Olimpico. La squadra di Marco Baroni, la, si è mostrata determinata a riscattare i recenti passi falsi in campionato, regalando ai tifosi una prestazione spettacolare. Il, nonostante qualche buona giocata individuale, non è mai riuscito a impensierire realmente i biancocelesti, che hanno dominato per quasi tutta la partita della: il dominio dellanell’ultima partita, foto Ansa – VelvetMagUnaSin dall’inizio della partita, laha messo in chiaro le sue intenzioni, pressando alto e cercando subito il gol. Il primo a sbloccare il risultato è stato il veterano Pedro, autore di un gol sensazionale, con un tiro a giro che ha lasciato di stucco il portiere del